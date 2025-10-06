£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£´ÆüÄ«¤ËÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿£µÆü¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ä£Ã£Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¶Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿£´Æü¿¼Ìë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á£Á¤§¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡×¤Ë