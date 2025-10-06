²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¡¢´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù¡ßµÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¶µ¾ìIII¡Ù¡Ê²¾¡¿2026Ç¯¸ø³«¡Ë¤¬2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ï1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤Ï2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û·±Îý¤ËÎå¤àÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤â¡Ä¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¤½¤ÎÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³