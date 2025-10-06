£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Î£µ¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ë£Å£Ù£Ô£Ï£Ì£É£Ô¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀéÍÕ¸ø±éºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¹â¤µÌó£±£´¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¡ÖÅ·¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾µÁ¤Î¿·¶Ê¡Ö£×£Á£Ë£Å£Õ£Ð£Æ£Ï£Ï£Ì¡×¡Ö£Â£õ£ò£î£Ä£ï£÷£î¡×¤ò´Þ¤á¤¿Á´£²£µ¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ£±Ëü£±£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò