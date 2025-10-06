STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、KEY TO LIT（キテレツ）が5日、ららアリーナ東京ベイで初単独ツアー千葉公演の千秋楽を迎えた。グループのオリジナル曲「WAKE UP THE FOOL」や、SMAPの「Battery」などアンコールを含め全25曲を披露。将来的な目標に、大先輩の嵐やSMAPが立った東京・国立競技場でのライブ開催を掲げた。ツアーは5都市20公演で、約20万3千人を動員予定。◇◇◇その名を裏切らない