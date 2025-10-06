STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¢KEY TO LIT¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬5Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç½éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ê²¼¤ÏËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡þ¡þ¡þ¡Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¥­¥Æ¥ì¥Ä¡É¤Ê¤Î¤ÏÃæÂ¼Îæ°¡¡Ê°æ¾å¡Ë¿ðµ©¤Ï5¿Í¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¬¥Á¿²¤¹¤ë´ñ¹Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å¿ðµ©¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ì¤Þ¤¹¡£MC¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£