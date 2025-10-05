¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖMEET YOUR ART FESTIVAL 2025¡×¤¬¡¢Å·²¦½§±¿²Ï°ìÂÓ¤Î»ûÅÄÁÒ¸Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿7²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ´ü¤Ï10·î10Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û MEET YOUR ART FESTIVAL¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±Ì¾¤Î¥¢¡¼¥È¤ÎÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬2022Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¡£2023Ç¯