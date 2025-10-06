½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀ¸¸«°¦ÎÜ soothing¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Âç¹¥¤­¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÂç¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤­¤Ç¡£¤³¤Î´Ö¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÇÍ­Ì¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤«´ÆÆÄ¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤³¤³¤ÎÆé¤¬ÈþÌ£¤·¤¤