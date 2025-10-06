¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡Û(¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 1-1(Á°È¾1-0)¥Ö¥é¥¤¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¦]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(21Ê¬)[¥Ö]¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±(86Ê¬)<Âà¾ì>[¥¦]¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é(20Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¦]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(51Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì(90Ê¬+6)[¥Ö]¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð(20Ê¬)¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(36Ê¬)¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼(43Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯(45Ê¬+2)´Ñ½°:29,504¿Í¨¦»°ãø·°¤¬º£µ¨¥×¥ì