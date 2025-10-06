¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡Ú¥ä¥Ê¥®¥¿¥¤¥à¥º¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î13Ç¯12·î¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤òËÜ³Ê¼èºà¤·¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Ê¤É¤Ë¿ï»þ½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æMLBÃ´Åö¡¦Ìø¸¶Ä¾Ç·µ­¼Ô¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ö¥ä¥Ê¥®¥¿¥¤¥à¥º¡×¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬3Æü¤Î»î¹çÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÂ¾¤Î