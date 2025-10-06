ÀÖ¿§ÅôÀéÍÕ¸©·Ù²æÂ¹»Ò½ð¤Ï5Æü¡¢²æÂ¹»Ò»ÔÆâ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¥Õ¥§¥Ä¥¢¥Ë¡¦¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡áÆ±»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡ÖNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï5Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó¾õÂÖ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¡£NEC¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥È¥ó¥¬½Ð¿È¤Ç¡¢9·îÆ±¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã