¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÃæ²ÚÉ÷¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·¡× ¡Ö¿æ¤­¹þ¤ß¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡× ¡Ö¥â¥ä¥·¤È¥ì¥¿¥¹¤Î¥Ê¥à¥ë¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£ Ãæ²ÚÉ÷¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¤Ê¸¥Î©¤Ç¤¹¡£¡Ú¼çºÚ¡ÛÃæ²ÚÉ÷¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤· ¤¿¤Ã¤×¤êºî¤ì¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃãÏÒ¾ø¤·¡£¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¢¤ó¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£ ©E¥ì¥·¥Ô Ä´Íý»þ´Ö¡§25Ê¬ ¥«¥í¥ê¡¼¡§156Kcal ¥ì¥·¥ÔÀ©