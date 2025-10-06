ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï5Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¾õÂÖ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¥Õ¥§¥Ä¥¢¥Ë¡¦¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡ÖNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡£