【オランダ・エールディビジ第8節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 3-2(前半1-0)ユトレヒト<得点者>[フ]上田綺世2(20分、88分)、セム・スタイン(50分)[ユ]G. Zechiël(47分)、D. Murkin(83分)<警告>[フ]G. Read(23分)、ロビン・ファン・ペルシー(63分)観衆:47,500人├上田綺世が怒涛の開幕8戦8発!! 88分勝ち越し弾で昨季の自己ゴール数を早くも突破└上田綺世が勢い止まらず今季7点目!! 開幕8