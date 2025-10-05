À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹â¸¶¤Î¥¢¥°¥ê¥Ä¡¼¥ê¥º¥â¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ö YATAI to FARM¡Ê¥ä¥¿¥¤ ¥È¥¥¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥à¡¿²°Âæ¤òÈª¤Ø¡Ë¡×¤ò2025Ç¯11·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£²°³°¤ËÀß¤±¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤«¤é¤Ï¿¹¤ÈÇÀ±à¤ò°ìË¾¡£ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¡Ã¼«Ê¬¤¬¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¿©¤Ù¤ë²°Âæ¤òÈª¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç2025Ç¯½©¤Ë