BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤¬ËÜÆü10·î6Æü(·î)¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î8Æü(¿å)¤è¤êÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Special Lyric Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü10·î6Æü(·î)20»þ¤è¤ê¡¢¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎSpecial Dance Performance±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¡Ö¶õ¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤­¤¿¡ÉÍÙ¤é¤Ê¤¤BE:FIRST¡É¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë