BE:FIRST¡ÖStare In Wonder¡×Special Lyric Video¥µ¥à¥Í¥¤¥ë 7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤¬10·î6Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Special Lyric Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST / Stare In Wonder -Special Lyric Video-BE:FIRST¤Î¿·¶Ê