¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜÇÏ¤Ï3Æ¬¤¬Ä©¤ß¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬ºÇÀèÃå¤È¤Ê¤ë5Ãå¡£¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï14Ãå¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï16Ãå¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Ê¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤ÈÀîÅÄ¾­²íµ³¼ê¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¡£¥ì¡¼¥¹¤ò²òÀâ¤·¤¿Ê¡±Ê»Õ¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍè¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í