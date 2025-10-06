Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÀÐÀî¸©²Ã²ì»ÔÄ¹Áª¤Ï5ÆüÅê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤Î¸µ»Ô¶µ°éÄ¹»³ÅÄÍøÌÀ»á¡Ê67¡Ë¤¬¡¢4Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ìµ½êÂ°¸½¿¦µÜ¸µÎ¦»á¡Ê68¡Ë¡á¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦¡á¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï63.69¡ó¡£ÂçÇÔ¤·¤¿»²±¡Áª¤«¤é¤ÎÅÞÀª²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¼«¸ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£»³ÅÄ»á¤ÏÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ê¤É¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Íø³²´Ø·¸¤ËÇû¤é¤ì¤º»ÔÀ¯¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¶¯Ä´¡£µÜ¸µ»á¤Ï3´ü12Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·ÁÈ¿¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬