¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°¾¥Àï¡¦¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤òÀ©¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï16Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¡£ÆâÏÈ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢½øÈ×¤Ï¹¥°Ì¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤À¤¬¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¾Àþ¤â¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÅÄÃæÇî¹¯