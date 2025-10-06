¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬ºÇ¿·¶Ê¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¡ÖMine or Yours(Yaeji Remix)¡×¤ò¡¢10·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤½¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤âYouTube¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶ー¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Weirdcore ³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢ー¥Æ