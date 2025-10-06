フェイエノールトの上田綺世（ゲッティ＝共同）サッカーのオランダ1部リーグで5日、フェイエノールトの上田綺世がホームのユトレヒト戦で2得点し、3―2の勝利に貢献した。前半に先制ゴールを決め、2―2の終盤に決勝点を挙げて今季通算8ゴールとした。上田、渡辺剛ともフル出場した。（共同）