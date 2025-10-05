¡üIHI¤¬³ô¼°Ê¬³ä¤·¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·Áí¹ç½Å¹©¶È¥á¡¼¥«¡¼IHI¤Î³ô²Á¤¬¡¢1ÂÐ7¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤Î´ð½àÆü¤Ç¤¢¤ë9·î30Æü¤Ë¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤â3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛµìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹âÅç²°³ô¼èÆÀ¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï?ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿IHI¤¬¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤Ë¤è¤êºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¤¬Âç¤­¤¯Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤«¤éÂç¤­¤¯Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£IHI¤ÎÂ­¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Çã¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì