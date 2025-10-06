優勝したフランス馬のダリズ（中央右）。左端は日本馬で5着のビザンチンドリーム。右端は日本馬で14着のクロワデュノール＝パリロンシャン競馬場（共同）【パリ共同】フランス競馬の第104回凱旋門賞（2400メートル芝18頭、G1）は5日、パリロンシャン競馬場で行われ、3頭が出走した日本馬は頂点に届かず、今年も初制覇はならなかった。日本馬はオイシン・マーフィーが乗ったビザンチンドリーム（4歳牡馬、坂口智康厩舎）が5着と