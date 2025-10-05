Àä¹¥Ä´¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¼ó°Ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¡¢£¸°Ì¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¾åÅÄ¤¬CF¡¢ÅÏÊÕ¤¬º¸CB¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï20Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢È´¤±¤·¤¿¾åÅÄ¤¬¡¢GK¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï£²»î¹çÏ¢È¯¡¢¤Ê¤ó¤È£¸»î¹ç¤Ç£·¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼