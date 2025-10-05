¥×¥í¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¥È¥ó¥¬½Ð¿È¤ÎÃË¤¬¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»ÔÆâ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥È¥ó¥¬½Ð¿È¤Î¥×¥í¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¥Õ¥§¥Ä¥¢¥Ë¡¦¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê5Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢²æÂ¹»Ò»Ô²¼¥±¸ÍÉÕ¶á¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤«¤Ä¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥é¥¦¥¿¥¤¥ßÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢Æ»Ï©