Snow Man¤Î¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤¬¡¢10·î5Æü21»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯11·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëSnow Man 5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤È¤Ï¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤Î¡È²¹¸ÎÃÎ¿·¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÁÏ¤ê¡¢»þÂå»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿²»³Ú¤òSnow Man¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÈÉ½¸½¤Ç¼¡¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTRUE