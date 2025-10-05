¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ð¥ä¥ó¥Î¡¼¥ë10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¥Ð¥ä¥ó¥Î¡¼¥ë»Ôã¤¸ý¸©¤Ë¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ø¥é¥µ¥®¤Ê¤ÉÅÏ¤êÄ»¤Î·²¤ì¤¬ÈôÍè¤·¡¢²«²Ï¤¬¡ÖÑÜ¡×»ú·Á¤ËÏÑ¶Ê¤¹¤ëÃÏ°è¤ËÅÏ¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£·²¤ì¤Ï¸©Æâ¤Î¸Ð¤ä¼¾ÃÏ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ã¤¸ý¸©¤Ë¤Ï160°Ê¾å¤ÎÅ·Á³¸Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼çÍ×¤ÊÅÏ¤êÄ»¤ÎÈôÍèÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶­²þÁ±¤ËÈ¼¤¤¡¢±©¤òµÙ¤á¤ëÄ»¤Î¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Íû±ÀÊ¿¡Ë