ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念した2025年、約1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催中です。2025年10月5日（日）、TVアニメ「SPY×FAMILY」の声優でアーニャ役の種粼敦美さんと、ヨル役の早見沙織さんが、『SPY×FAMILY XRライド〜オペレーション・ハイパードライブ〜』をはじめとする“超リアル”なスパイワールドを大満喫！1日