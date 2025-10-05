º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²Î¾§¤òÈ¼¤¦³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë°æ¾å±ñ»Ò¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿1000¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ê¥Ä¥³¥¤¡×¤ä¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×¤Ê¤É24¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾Ð´é¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖHeartBeat¡×¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤ÇµÒÀÊ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤À¤«¤é