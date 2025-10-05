¸½ÃÏ10·î5Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡¦3ºÐ¾å²´ÌÆ¡¦¼Ç2400m¡Ë¤Ç¡¢M.¥Ð¥ë¥¶¥í¡¼¥Êµ³¾è¡¢¥À¥ê¥º¡Ê²´3¡¦Ê©¡¦F.¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤òÀ©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¤ÏC.¥¹¥ß¥è¥óµ³¾è¤Î¥ß¥Ë¡¼¥Û¡¼¥¯¡ÊÌÆ3¡¦°¦¡¦A.¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¤ÏS.¥Ñ¥¹¥­¥¨µ³¾è¤Î¥½¥¸¡¼¡Ê²´4¡¦Ê©¡¦A.¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬5ÃåÆþÀþ¤¬ºÇÀèÃå¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:29.17¡Ê½Å¡Ë¡£ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿O.¥Þ