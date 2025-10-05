家族でいくテーマパークは子どもといくからこそ、親は子どもに振り回されたりハプニングがあったりとにこやかに進むことばかりではありませんよね。この記事ではそんな状況での夫の態度に腹を立てるママの投稿についてご紹介します。一緒に来ている夫があからさまに不機嫌だったり、文句を言っていたらせっかくのお出かけも台無しにしてきたら、「大人でしょ」と腹が立ちますよね。一体どうすれいいのでしょうか。