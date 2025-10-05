Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê5Æü¡Ë¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÂç¿¹²íÉ×»á¤¬4²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂç¿¹²íÉ×»á¤¬ÅöÁª³Î¼Â¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤Áªµó¤À¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ú²¬»³»ÔÄ¹Áªµó2025¡Û ¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢³«É¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¿¦¤ÎÂç¿¹²íÉ×»á¤Î4²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂç¿¹²íÉ×»á¡Ë¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤Áªµó¤Ç¤·¤¿¡£