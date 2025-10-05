Ãæ¹ñ¡ÊÅ·Ìç¡Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¥·¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¹¾»çË§¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ÏÃíÊ¸¿ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎÙ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡ÖÍé°ÍãÚÉþ¾þ¡×¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°º­Êñµ¡¤¬Àª¤¤¤è¤¯²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º­Êñ¤µ¤ì¤¿Éþ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤ÈÍ¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÐËÌ¾ÊÅ·Ìç»Ô½Ð¿È¼Ô30Ëü¿Í¤¬¹­Åì¾Ê¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤­¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ØÏ¢¤Î¹©¾ì¤ÇÎ®¤ìºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå