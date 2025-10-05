µþÅÔ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤¬¡¢µÜÆâÄ£¤«¤é5Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¸áÁ°¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥àÂè22²óÇ¯¼¡Áí²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢³èÈ¯¤Ê¶¨µÄ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëAI¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¸÷¤È±Æ¤ä