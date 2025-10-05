毎日持ち歩くポーチは、自分好みの色味やデザインだと気分が上がるもの。特に淡いピンクのポーチは、大人かわいく程よい甘さが魅力的。そこで今回は【セリア】でゲットできる、淡いピンクが素敵な「プチプラポーチ」をご紹介。バッグをすっきり整理整頓しつつ、さりげない甘さを楽しめそう。 収納力に期待できるピンクポーチ 【セリア】「マチ付きポーチ」\110（税込） くすみピンクの色味