¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¤ÈÈ¡´Û¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÍ¶¤¤¤Çº×¤ê¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ËÈ¡´Û½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉGLAY¤Î¥®¥¿¡¼¡¦TAKURO¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTERU¤ò´Þ¤á¤¿3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£8·î¤Ë¤ÏTERU¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢º×¤ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£¡Ö¡È¥Î¥ê¤Ç½Ð¤¿¤ê¤·