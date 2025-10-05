¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬66%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï26%¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤Ï75%¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï18%¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¡×¤Ç25%¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡Öºþ¿·´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤¬23%¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤