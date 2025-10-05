ÆØßê°õ¶É¤Î³°´Ñ¡£¡Ê£¹·î£²£°Æü»£±Æ¡¢ÆØßê¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íõ·úÃæ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÆØßê10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡ÖÆØßê°õ¶É¡×¤Ï¡¢ÆØßêÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë°õ¾Ï¤òÀéÅÀ°Ê¾åÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°õ¾Ï¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ä·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¸ø³«¤â¹Ô¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤¹¤ë¡£±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó2ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢2024Ç¯9·îËö¤Î³«´Û°ÊÍè¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë°õºþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢ÆØßê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô½êÂ¢¤·¡¢ÆØßêÊÉ²è¤äÊ©Áü¡¢