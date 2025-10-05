£µÆü¸á¸å¡¢°ËÅì»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¼Ö2Âæ¤Î¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤Ë¼«Å¾¼Ö¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£µÆü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢°ËÅì»Ô¶ê¿ÜÈþ¸µÏÂÅÄ¤Î¹ñÆ»135¹æ¤Ç¡¢·Ú¥Ð¥ó¤¬²£ÃÇÊâÆ»Á°¤ÇÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î·Ú¥Ð¥ó¤ËÄÉÆÍ¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿·Ú¥Ð¥ó¤¬²£ÃÇÃæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤Ë½»¤à8ºÐ¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬¶»¤ò¶¯