¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£°¦¾Î¡È¾¾·»¡É¤Î¸Æ¤Ó»Ï¤á¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡È¾¾²¬·³ÃÄ¡ÉÁê´Ø¿Þ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®ÁÎ¡×¡ÖÃæ·ø¾®ÁÎ¡×¡Ö¼ã¼ê¾®ÁÎ¡×¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®ÁÎ¡×¤ËÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾ËÜ½á¤é¡¢¡ÖÃæ·ø¾®ÁÎ¡×¤ËHey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡¢¡Ö¼ã¼ê¾®ÁÎ¡×¤Ë¤ÏTravisJapan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¾¾²¬¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¢¥Ë¥­¥­¥ã