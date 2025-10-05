ÏÂ²Î»³»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦HYDE¤µ¤ó¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÏÂ²Î»³DAY¡Ù¤Ë¤Æ¡ØHYDE [INSIDE] LIVE EXPO 2025 OSAKA,KANSAI,JAPAN -WAKAYAMA DAY-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Ìó1Ëü5000¿Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂçºåÏÑ¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤­È´¤±¤ë¹­Âç¤Ê²°³°²ñ¾ì¤Ç¡¢¡ØTAKING THEM DOWN¡Ù¤«¤é¥é¥¤¥ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£HYDE¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÈÀ¼´ï¤òÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¤¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£HYDE¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºå¡ªËüÇî¡¢ÏÂ²Î»³DAY¡ª¤ª¾·¤­¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£Â³