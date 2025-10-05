[10.5 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè8Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¢¨21:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]ÀèÈ¯GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó ¥ô¥§¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼DF 4 ÅÏÊÕ¹äDF 15 J. BosDF 21 ¥¢¥Í¥ë ¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥ÁDF 26 G. ReadMF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥óMF 28 O. TarghallineMF 40 L. ValenteFW 9 ¾åÅÄåºÀ¤FW 16 L. SauerFW 23 A. Hadj Moussa¹µ¤¨GK 1 ¥¸¥å¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Ð¥¤¥í¡¼GK 39 L. BossinDF 5 G. SmalDF 30 ¥¸¥ç¥ë¥À¥ó ¥é¥È¥ó¥Ð