À¼Í¥¤Î¾®ÎÓÀé¹¸¤µ¤ó¡¢¾®À¾¹î¹¬¤µ¤ó¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¬4Æü¡¢¡Ö¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡Á¤ß¤ó¤Ê¡ªºÇÂ®»ëÄ°¥­¥á¤í¥©¥©!!¡Á¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¡Ê10·î7Æü¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤ÏÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¤Î°ø±ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¶áÆ£¿®Êå¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ê¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤¿Ç¦¼Ô¡¦Â¿ÃçÇ¦¼Ô¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤·¤Î¤Ï¡Ë¤ò¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡¢É½¸þ¤­¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¶ËÆ»¡¦µ±