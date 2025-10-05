¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£9·î30Æü¤ÎÁÐ»Ò½Ð»º¸å¡¢½é¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÃæÀî¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÌµ»ö¡¢ÁÐ»Ò¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÇúÃÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡Á¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È½Ð»º¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ÇµÕ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤á¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¸¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢1¿ÍÌÜ¤Ï1Ê¬¤Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°½Ð¤Æ¤­¤Æ¡£2¿ÍÌÜ¤â3¡¢4Ê¬º¹¤Ç½Ð¤Æ¤­¤Æ¡×¤È½Ð»º