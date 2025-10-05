Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢10·î5Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©Àîº¬ËÜÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î±òÅÄÌ÷Ë®»á(66)¤¬2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±òÅÄ»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ°Ü½»¡¢Äê½»¤ÎÂ¥¿Ê¤òÁÊ¤¨¡¢¿·¿Í¸õÊä¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¡¢2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÅêÉ¼Î¨¤Ï79.49¡ó¤Ç¡¢Á°²ó2022Ç¯¤ÎÄ®Ä¹Áª(73.62¡ó)¤ò5.87¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£