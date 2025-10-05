¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊÁ´Æü¶õ¡ËÂæËÌ»ÙÅ¹¤Ï5Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¡ÊÀÐ¸×¡Ë¤ÎÊÝ¸î¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËèÇ¯10·î5Æü¤Î¡ÖÀÐ¸×¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ­¸¦µæ½ê¤äÂæËÌÆ°ÊªÊÝ°é¶µ°é´ð¶â²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤òÊü±Ç¤·¤Æ¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢Á´Æü¶õ¤Î¿¦°÷¤¬±©ÅÄ¹Ô¤­¤ÎÊØ¤ËÅë¾è¤¹¤ëµÒ¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ï¥ó¥ä¥Þ¥Í¥³ÊÝ¸î