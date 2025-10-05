¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥±¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º/ÀïØË¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤Î¼ö¤¤¡Ù(¸¶Âê¡§Vicious)¤¬¡¢10·î10Æü(¶â)¤è¤êParamount+¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËË¬¤Í¤Æ¤­¤¿Ï·ÇÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢À¸»à¤òÅÒ¤±¤¿µ·¼°¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤Îµ·¼°¤È¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊª¡É¡¦¡È¼«Ê¬¤¬Âç·ù¤¤¤Ê