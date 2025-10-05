ÃËÀ­¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤ÎRUI(18)¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éã¿Æ¤¬¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£RUI¤ÏKANON¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Æü¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤Ë½Ð±é¡£4Æü¤ÏÊüÁ÷¸å¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï½é¤È¤¤¤¦2¿Í¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤«¤é¡ÖÆÃµ»¤È¸À¤¦¤«¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈKANON¤Ï¡ÖÌîµå¡£2¿Í¤È¤â