¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£º£µ¨¤ÎÁí´ÑµÒ¿ô¤Ï1232Ëü115¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î1206Ëü3891¿Í¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬271Ëü7929¿Í¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤ÇºòÇ¯¤«¤éÌó16Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬223Ëü2364¿Í¡£ºÇ¾¯¤Ï³ÚÅ·¤Ç170Ëü7349¿Í¤À¤Ã¤¿¡£´û¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÁí´ÑµÒ¿ô¤Ï½é¤á¤Æ2700Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢2704Ëü286¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£