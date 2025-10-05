·õÆ»¤Î¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢60¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤¿5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬4Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£29¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡þ¡þ¡þ½÷»Ò¸Ä¿Í¤òÀ©¤·¤¿Æ£¸¶¤ÏÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Èõ¸ý¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤ÏÎôÀª¤Ê¤¬¤é±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÆÀ°Õ¤Î